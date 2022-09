Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini sbotta: “Non sono milionaria. Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno di dirlo” (Di venerdì 30 settembre 2022) Volano stracci tra Ginevra Lamborghini e Sofia Giaele De Donà. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la sorella di Elettra ha accusato l’influencer di condurre una vita agiata e lussuosa. A difendere Giaele è intervenuta Sonia Bruganelli, chiedendo a Ginevra di risparmiarsi queste “scenate”, essendo ereditiera della prestigiosa casa automobilistica. Terminato l’episodio, Lamborghini si è infuriata e confidata con Nikita Pelizon, altra concorrente del reality show. “Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Volano stracci trae Sofia Giaele De Donà. Durante l’ultima puntata delVip, la sorella di Elettra ha accusato l’influencer di condurre una vita agiata e lussuosa. A difendere Giaele è intervenuta Sonia Bruganelli, chiedendo adi risparmiarsi queste “scenate”, essendo ereditiera della prestigiosa casa automobilistica. Terminato l’episodio,si è infuriata e confidata con Nikita Pelizon, altra concorrente del reality show. “Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale!ale non midi ...

