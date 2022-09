Grande Fratello Vip 7: l’opinione di Isa sulla quarta puntata (Di venerdì 30 settembre 2022) “Mancandomi il tempo da scandire sulla mia agenda, mancandomi proprio delle cose che fondamentali, compreso mio figlio, non ho dei punti di riferimento, però conto di riuscire ad andare avanti se mi date una mano tutti quanti, perché da solo non ci riesco ma insieme riusciremo a fare un lavoro tutti quanti, ne sono convinto. Voglio rimanere dentro per aiutarci reciprocamente, perché se una persona ha bisogno e le altre 22 la aiutano, ce la farà, invece da solo è impossibile“… questo è un pezzettino del discorso fatto ieri da Marco Bellavia durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 7. Mentre tutti lo nominavano, con motivazioni più o meno banali, Marco ha fatto un vero e proprio appello. Ha chiesto aiuto, ha chiesto che gli venga tesa un mano. Guardate, io detesto dover fare discorsi seri quando sto commentando ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 settembre 2022) “Mancandomi il tempo da scandiremia agenda, mancandomi proprio delle cose che fondamentali, compreso mio figlio, non ho dei punti di riferimento, però conto di riuscire ad andare avanti se mi date una mano tutti quanti, perché da solo non ci riesco ma insieme riusciremo a fare un lavoro tutti quanti, ne sono convinto. Voglio rimanere dentro per aiutarci reciprocamente, perché se una persona ha bisogno e le altre 22 la aiutano, ce la farà, invece da solo è impossibile“… questo è un pezzettino del discorso fatto ieri da Marco Bellavia durante laserale delVip 7. Mentre tutti lo nominavano, con motivazioni più o meno banali, Marco ha fatto un vero e proprio appello. Ha chiesto aiuto, ha chiesto che gli venga tesa un mano. Guardate, io detesto dover fare discorsi seri quando sto commentando ...

