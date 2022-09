Gran Galà Calcio 2022 | il 17 ottobre a Rho Fiera Milano

Leggi su danielebartocciblog

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ildelsta per tornare. Il 17a Rho, dopo due anni di stop a causa della pandemia Covid-19, torna in presenza una delle vetrine sportive più importanti d’Italia. Nell’occasione avverrà la consueta assegnazione dei riconoscimenti e premi dell’Associazione Italiana Calciatori relativi allo scorso campionato didi Serie A. Ci sarà spazio anche per ilfemminile. Nella location suggestiva di Rho, è attesa una ricca ed emozionante serata di sport, divertimento e buon cibo, in compagnia delle istituzioni sportive e delle icone del nostroGALA’...