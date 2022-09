GP Thailandia, Libere 1: Marquez davanti a tutti su Honda (Di venerdì 30 settembre 2022) I motori della classe regina di MotoGP si sono scaldati nella prima mattinata odierna con le Libere 1 del GP Thailandia che sono andate in scena. È un altro, grande, risultato per Marc Marquez di Honda che, dopo essere tornato ad Aragon, si regala la continuità: sessione libera, qualifica e quarto posto in Giappone e miglior tempo nel primissimo appuntamento asiatico. Dietro al pluricampione spagnolo si è annidato il campione del mondo in carica Fabio Quartararo su Yamaha, mentre ha chiuso il primo podio virtuale Jack Miller di Ducati, fresco sposo di KTM. GP Thailandia, Libere 1: super Marquez, poi il campione del mondo francese Photo Credits: Motogp.comEcco la classifica iniziale di questo lungo weekend thailandese con il miglior tempo staccato dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) I motori della classe regina di MotoGP si sono scaldati nella prima mattinata odierna con le1 del GPche sono andate in scena. È un altro, grande, risultato per Marcdiche, dopo essere tornato ad Aragon, si regala la continuità: sessione libera, qualifica e quarto posto in Giappone e miglior tempo nel primissimo appuntamento asiatico. Dietro al pluricampione spagnolo si è annidato il campione del mondo in carica Fabio Quartararo su Yamaha, mentre ha chiuso il primo podio virtuale Jack Miller di Ducati, fresco sposo di KTM. GP1: super, poi il campione del mondo francese Photo Credits: Motogp.comEcco la classifica iniziale di questo lungo weekend thailandese con il miglior tempo staccato dalla ...

RedazioneLaNews : MotoGp, Thailandia: Marquez super nelle prime libere. Poi Quartararo, Bagnaia sesto - FormulaPassion : #MotoGP / La cronaca live della seconda sessione di prove libere al Chang International Circuit di Buriram, in Thailandia #ThaiGP - dianatamantini : LIVE MOTOGP - Marquez e Quartararo in testa nelle prime prove libere, si confermeranno? La diretta live delle FP2,… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Marquez e Quartararo in testa nelle prime prove libere, si confermeranno? La diretta live delle FP2,… - repubblica : MotoGp, Thailandia: Marquez super nelle prime libere. Poi Quartararo, Bagnaia sesto -