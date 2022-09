GP Thailandia | Bagnaia | ' A Motegi non superavo nemmeno morto | se non cadendo'

SkySportMotoGP : ?? Colpaccio di Zarco Nel finale delle seconde prove libere in Thailandia il pilota francese strappa il miglior temp… - sportli26181512 : MotoGP, GP Thailandia: Ducati al top, può fare la differenza a Buriram: La Ducati conferma di avere il pacchetto mi… - ItaliaNotizie24 : Zarco re delle libere del Gp Thailandia, Bagnaia c’è - Motorsport_IT : #MotoGP | Ecco le immagini più belle della prima giornata di prove del GP della Thailandia, che ha segnato il ritor… - sportli26181512 : MotoGP, GP Thailandia. Bagnaia: 'Ho risolto i problemi avuti in Giappone': Bagnaia è molto soddisfatto della suo 2°… -

Sesto nel primo turno , secondo (ops, gioco di parole) dopo il secondo : il venerdì thailandese di Peccoha proposto un crescendo posizionale da parte del numero 63, inseguitore iridato verso il fuggitivo Fabio Quartararo. Il ducatista analizza la giornata di lavoro spesa nella MotoGP di Buriram: ...Ducati subito protagoniste incon Zarco,e Martin che nel finale delle FP2 hanno inanellato una serie di giri veloci su un tracciato che, contrariamente dalle previsioni, è rimasto asciutto. Se Zarco cerca la ...La prima giornata di prove libere completate a Buriram ha aiutato Pecco a capire quanto successo in Giappone: "Qui è stato utile effettuare turni consecutivi completamente asciutti, ma penso che nel r ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...