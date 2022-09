Gp Singapore, Perez: “Sapevamo che le Ferrari sarebbero state competitive” (Di venerdì 30 settembre 2022) Sergio Perez ha commentato le proprie prove libere del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il pilota della Red Bull continua a faticare rispetto ai rivali, e ne he consapevole. “Mi sono sentito a mio agio nelle FP1. Abbiamo raccolto parecchi dati, ma adesso si dovranno valutare diverse cose per domani”. Il messicano si è posizionato in nona piazza, un secondo dopo Sainz: “Sapevamo che le Ferrari sarebbero state competitive a Singapore, ci aspettavamo questa situazione. Abbiamo avuto un piccolo problema al motore nella seconda sessione e poi abbiamo apportato delle modifiche alla monoposto, dobbiamo valutare tutte le informazioni per le qualifiche”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Sergioha commentato le proprie prove libere del Gran Premio di, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il pilota della Red Bull continua a faticare rispetto ai rivali, e ne he consapevole. “Mi sono sentito a mio agio nelle FP1. Abbiamo raccolto parecchi dati, ma adesso si dovranno valutare diverse cose per domani”. Il messicano si è posizionato in nona piazza, un secondo dopo Sainz: “che le, ci aspettavamo questa situazione. Abbiamo avuto un piccolo problema al motore nella seconda sessione e poi abbiamo apportato delle modifiche alla monoposto, dobbiamo valutare tutte le informazioni per le qualifiche”. SportFace.

