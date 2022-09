GP Singapore, Libere 2: doppietta Ferrari, Mercedes competitiva (Di venerdì 30 settembre 2022) Due lampi rossi nelle Libere 2 del GP Singapore. Dopo aver assistito alla grande prova di Lewis Hamilton nella prima sessione di prove cronometrate, l’asfalto della città-stato asiatica ha eletto le due Ferrari a dominatici assolute di questa manche. Carlos Sainz ha messo la sua vettura davanti a quella del compagno di squadra Charles Leclerc staccando il miglior tempo su giro. La Mercedes si dimostra molto competitiva e prende il terzo gradino del podio virtuale con George Russell. Quarto Max Verstappen sulla sua Red Bull. GP Singapore, Libere 2: assolo della Rossa di Maranello Photo Credit: Scuderia Ferrari Twitter Official AccountEcco la classifica delle Libere 2 del Gran Premio di Singapore che ha eletto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Due lampi rossi nelle2 del GP. Dopo aver assistito alla grande prova di Lewis Hamilton nella prima sessione di prove cronometrate, l’asfalto della città-stato asiatica ha eletto le duea dominatici assolute di questa manche. Carlos Sainz ha messo la sua vettura davanti a quella del compagno di squadra Charles Leclerc staccando il miglior tempo su giro. Lasi dimostra moltoe prende il terzo gradino del podio virtuale con George Russell. Quarto Max Verstappen sulla sua Red Bull. GP2: assolo della Rossa di Maranello Photo Credit: ScuderiaTwitter Official AccountEcco la classifica delle2 del Gran Premio diche ha eletto ...

