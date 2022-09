GP Singapore | Libere 1 | il primo acuto è Hamilton su Mercedes

MARCO196913 : RT @SkySportF1: ? LEWIS HAMILTON DAVANTI A TUTTI ? Mercedes al comando nelle #FP1 I risultati ? - SkySport : RT @SkySportF1: ? LEWIS HAMILTON DAVANTI A TUTTI ? Mercedes al comando nelle #FP1 I risultati ? - SkySportF1 : ? LEWIS HAMILTON DAVANTI A TUTTI ? Mercedes al comando nelle #FP1 I risultati ? - _namelessG : PROVE LIBERE 1, SINGAPORE: MERCEDES SI DIMOSTRA COMPETITIVA, RED BULL E FERRARI INSEGUONO - jermann_kurt : RT @Gianludale27: Semaforo verde, è inizia la prima sessione di libere a Singapore. Quasi tutti i piloti subito in pista per un primo insta… -

Scopriamo dunque il programma per seguire in diretta il weekend di motori tra prove, qualifiche e gara e tutte le curiosità sul Gran Premio die di Marina Bay. GP2022, ...... GP2022: LECLERC NELLE RETROVIE Si avvicina alla conclusione la diretta Formula 1 di oggi, venerdì 30 settembre, per quanto riguarda le proveFP1 del Gran Premio di2022 ...Sul circuito di Marina Bay a Singapore vanno in scena, dalle ore 12:00, le prime prove libere del week end Dopo due anni di stop, il GP di Singapore torna nel calendario della Formula 1, nel week end ...In pista a Marina Bay per la prima sessione di libere del GP di Singapore: Verstappen in testa, Leclerc ai box per un problema ai freni. FP2 alle 15. Domenica l'olandese può laurearsi nuovamente campi ...