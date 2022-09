Governo, totoministri: l’ipotesi Panetta ora può sfumare. Pera alle Riforme e Pontecorvo alla Difesa. E c’è un nome nuovo per la Salute (Di venerdì 30 settembre 2022) Fabio Panetta potrebbe non essere il ministro dell’Economia del nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni. Da giorni, infatti, si parla di un pressing dell’aspirante presidente del consiglio sull’ex direttore generale della Banca d’Italia, inserito spesso nelle varie caselle del totoministri come nuovo titolare di via XX settembre. Un pressing che avrebbe pure fatto breccia in Panetta, almeno a sentire i rumors romani. Solo che, vista l’attuale situazione economica, in queste ore si fa strada l’ipotesi di una permanenza dell’economista italiano nel Comitato esecutivo della Banca centrale europea. In questo modo Meloni conserverebbe un’interlocuzione privilegiata ai piani più alti dell’Eurotower: una carta che di questi tempi vale di più di qualsiasi ministro. L’occhio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Fabiopotrebbe non essere il ministro dell’Economia delguidato da Giorgia Meloni. Da giorni, infatti, si parla di un pressing dell’aspirante presidente del consiglio sull’ex direttore generale della Banca d’Italia, inserito spesso nelle varie caselle delcometitolare di via XX settembre. Un pressing che avrebbe pure fatto breccia in, almeno a sentire i rumors romani. Solo che, vista l’attuale situazione economica, in queste ore si fa stradadi una permanenza dell’economista italiano nel Comitato esecutivo della Banca centrale europea. In questo modo Meloni conserverebbe un’interlocuzione privilegiata ai piani più alti dell’Eurotower: una carta che di questi tempi vale di più di qualsiasi ministro. L’occhio ...

emaisi81 : Il peggior nemico del nuovo governo sarà al suo Interno (al ministero) #totoministri #GovernoMeloni… - Con140caratteri : RT @Valerio864dd: 'Sarà un governo di alto profilo'. Resta da capire se Tik Tok o Twitter. #GovernoMeloni #totoministri - BeniniSerena : RT @sonoAra: Quando vieni eletto per guidare il paese ma sei ancora in modalità 'e il governo italiano cosa fa?' ????????????????????? #Salvini #… - patriziadegioia : RT @vecchiotrombone: Questa sera sono veramente preoccupato…un pazzo con le bombe atomiche, un grande uomo che se ne va perché lo abbiamo c… - il_Ghisa : RT @sonoAra: Quando vieni eletto per guidare il paese ma sei ancora in modalità 'e il governo italiano cosa fa?' ????????????????????? #Salvini #… -