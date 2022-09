Governo Meloni, toto-nomi: sale Belloni agli Esteri, rispunta Moratti per la Salute (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Nuova giornata di incontri e contatti per Giorgia Meloni, alle prese con il risiko dei ministeri. Anche se lei continua a mantenere la consegna del silenzio, il toto-nomi per il prossimo Governo non si ferma. Le ultime indiscrezioni confermano l’intenzione del leader di via della Scrofa di puntare alla Farnesina con un proprio candidato autorevole possibilmente donna (in pole resta Elisabetta Belloni) così da poter dare una propria impronta alla politica estera, anche alla luce del suo ruolo di presidente dell’Ecr, il gruppo dei conservatori a Bruxelles. Di conseguenza, l’azzurro Antonio Tajani, dato tra i favoriti per gli Esteri, potrebbe ‘spostarsi’ alla Difesa. A questo punto per Ignazio La Russa, già ministro della Difesa con il Governo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Nuova giornata di incontri e contatti per Giorgia, alle prese con il risiko dei ministeri. Anche se lei continua a mantenere la consegna del silenzio, ilper il prossimonon si ferma. Le ultime indiscrezioni confermano l’intenzione del leader di via della Scrofa di puntare alla Farnesina con un proprio candidato autorevole possibilmente donna (in pole resta Elisabetta) così da poter dare una propria impronta alla politica estera, anche alla luce del suo ruolo di presidente dell’Ecr, il gruppo dei conservatori a Bruxelles. Di conseguenza, l’azzurro Antonio Tajani, dato tra i favoriti per gli, potrebbe ‘spostarsi’ alla Difesa. A questo punto per Ignazio La Russa, già ministro della Difesa con il...

