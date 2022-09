Governo Meloni | toto-nomi | sale Belloni agli Esteri | rispunta Moratti per la Salute

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Nuova giornata di incontri e contatti per Giorgia, alle prese con il risiko dei ministeri. Anche se lei continua a mantenere la consegna del silenzio, ilper il prossimonon si ferma. Le ultime indiscrezioni confermano l’intenzione del leader di via della Scrofa di puntare alla Farnesina con un proprio candidato autorevole possibilmente donna (in pole resta Elisabetta) così da poter dare una propria impronta alla politica estera, anche alla luce del suo ruolo di presidente dell’Ecr, il gruppo dei conservatori a Bruxelles. Di conseguenza, l’azzurro Antonio Tajani, dato tra i favoriti per gli, potrebbe ‘spostarsi’ alla Difesa. A questo punto per Ignazio La Russa, già ministro della Difesa con ilBerlusconi, ...

elio_vito : Salvini, leader della Lega che è stata ed è al governo con Draghi e sarà al governo con Meloni protesta e manifesta… - fattoquotidiano : Governo, presidenzialismo e rigassificatori: Renzi e Calenda già si offrono a Meloni. “Sulle cose giuste pronti a c… - FratellidItalia : Governo, Caiata: Rula Jebreal specula su padre Meloni, si vergogni - infoitinterno : Governo, incontro Salvini-Berlusconi: «Comunità d'intenti con Meloni, dare presto a Italia esecutivo di alto l - lvoir : RT @Europeo91785337: @myrtamerlino Alla faccia del grande Statista #Draghi che nessuno si fila in Europa e Governo Meloni non ancora insedi… -

... capo di unultra - conservatore e antieuropeista. "Onorevolela pungola Formigli Victor Orban è sempre stato il suo modello politico. Se andrà al, la sua destra sarà una ...E allora non è solo per forma, mai come in questi casi anche sostanza (e tanta) chequando esce in serata da Montecitorio taglia corto: 'Non c'è da parlare del. L'ho già spiegato ...Nuova giornata di incontri e contatti per Giorgia Meloni, alle prese con il risiko dei ministeri. Anche se lei continua a mantenere la consegna del silenzio, il toto-nomi per il prossimo governo non s ...Le cronache di queste concitate giornate post-elettorali ci consegnano una realtà che, con un po’ di licenza e immaginazione, potremmo rappresentare così. In un elegante ...