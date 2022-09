Google Stadia chiude: che cosa succede e come ottenere il rimborso (Di venerdì 30 settembre 2022) Il popolare servizio di cloud gaming arriva a fine corsa: si spegne il 18 gennaio 2023, cosa deve fare chi ha acquistato giochi, abbonamenti o hardware? Leggi su wired (Di venerdì 30 settembre 2022) Il popolare servizio di cloud gaming arriva a fine corsa: si spegne il 18 gennaio 2023,deve fare chi ha acquistato giochi, abbonamenti o hardware?

