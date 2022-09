Gli sciacalli senza scrupoli: così saccheggiano le case alluvionate (Di venerdì 30 settembre 2022) Individui senza pietà si fingono volontari o dipendenti del Comune per introdursi indisturbati nelle case e scappare con la refurtiva. Le forze dell'ordine hanno già fermato una banda Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Individuipietà si fingono volontari o dipendenti del Comune per introdursi indisturbati nellee scappare con la refurtiva. Le forze dell'ordine hanno già fermato una banda

