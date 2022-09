Gli incoerenti (per fortuna) produttori di vino naturale (Di venerdì 30 settembre 2022) Fatemi un piacere, prendete la dizione “vino naturale” e buttatela nel lavandino. Perché il vino naturale non esiste: in natura quasi non esiste la vite (la vite come la conosciamo), e figuriamoci il vino. Lo conferma “La concretezza di un sogno. Come fare il vino solo con l’uva” del vignaiolo cosiddetto naturale Angiolino Maule, di quella setta enologica un personaggio influente (c’è pure la prefazione di Carlo Petrini). Tradendo il nome molto cattolico, Maule vi si dichiara ateo. Ma poi esalta un testo dell’agronomo Ruggero Mazzilli, “Viticoltura biologica”, definendolo “la mia Bibbia”. Quindi il vignaiolo vicentino non è un miscredente, uno scettico: semplicemente crede in un diverso libro sacro, in un altro Mosè. I capitoli meno filosofici e più tecnici sono i più ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 settembre 2022) Fatemi un piacere, prendete la dizione “” e buttatela nel lavandino. Perché ilnon esiste: in natura quasi non esiste la vite (la vite come la conosciamo), e figuriamoci il. Lo conferma “La concretezza di un sogno. Come fare ilsolo con l’uva” del vignaiolo cosiddettoAngiolino Maule, di quella setta enologica un personaggio influente (c’è pure la prefazione di Carlo Petrini). Tradendo il nome molto cattolico, Maule vi si dichiara ateo. Ma poi esalta un testo dell’agronomo Ruggero Mazzilli, “Viticoltura biologica”, definendolo “la mia Bibbia”. Quindi il vignaiolo vicentino non è un miscredente, uno scettico: semplicemente crede in un diverso libro sacro, in un altro Mosè. I capitoli meno filosofici e più tecnici sono i più ...

