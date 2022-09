Giro dell’Emilia 2022: Tadej Pogacar vuole brillare sul San Luca, occhio ad Alaphilippe (Di venerdì 30 settembre 2022) Una delle corse storiche del calendario italiano: giunta all’edizione numero 105, il Giro dell’Emilia va in scena domani e, vista una startlist di gran livello, promette un super spettacolo. PERCORSO Il percorso è il classico: si partirà da Carpi e si arriverà, dopo 198,7 km ricchi di insidie, sulla salita del San Luca. Dopo i primi 60 km senza difficoltà (si dovranno percorrere tre giri nel circuito cittadino di Carpi), si comincerà a salire leggermente. Superato il km 80, inizierà poi il primo GPM di giornata, il Ca’ Bortolani (5,4 km al 6,3% con punte del 9%), seguito successivamente dall’ascesa di Luminasio – Medelana (5,1 km al 10,1% con punte del 18%). Dopo queste due asperità si affronterà una lunga discesa e poi ci saranno le cinque scalate del San Luca (2,1 km al 10% con punte del 18%), l’ultima delle quali ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Una delle corse storiche del calendario italiano: giunta all’edizione numero 105, ilva in scena domani e, vista una startlist di gran livello, promette un super spettacolo. PERCORSO Il percorso è il classico: si partirà da Carpi e si arriverà, dopo 198,7 km ricchi di insidie, sulla salita del San. Dopo i primi 60 km senza difficoltà (si dovranno percorrere tre giri nel circuito cittadino di Carpi), si comincerà a salire leggermente. Superato il km 80, inizierà poi il primo GPM di giornata, il Ca’ Bortolani (5,4 km al 6,3% con punte del 9%), seguito successivamente dall’ascesa di Luminasio – Medelana (5,1 km al 10,1% con punte del 18%). Dopo queste due asperità si affronterà una lunga discesa e poi ci saranno le cinque scalate del San(2,1 km al 10% con punte del 18%), l’ultima delle quali ...

