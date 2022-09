Giorgia Meloni e la politica estera: ieri, oggi… e domani? (Di venerdì 30 settembre 2022) di Monica Valendino Ai giornaloni allineati nell’analisi del voto è sfuggito di sottolineare un dato importante: tra i motivi che hanno spinto l’elettorato a premiare FdI, M5S e l’alleanza Verdi-Sinistra c’è anche la politica estera. Conte dopo aver votato a favore della linea Draghi si è smarcato in tempo; Fratoianni e Bonelli sono gli unici ad aver votato sempre contro l’invio di armi per cercare la pace in Ucraina, mentre la Meloni è stata premiata perché unico grande partito all’opposizione (vera o presunta che sia), ma soprattutto per le sue idee espresse senza mezzi termini in passato. È il primo ottobre del 2014 quando alla Camera Giorgia Meloni parlava così all’indomani dell’intervento russo in Crimea: “Sono sconcertata dalla leggerezza con la quale l’Ue affronta le relazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) di Monica Valendino Ai giornaloni allineati nell’analisi del voto è sfuggito di sottolineare un dato importante: tra i motivi che hanno spinto l’elettorato a premiare FdI, M5S e l’alleanza Verdi-Sinistra c’è anche la. Conte dopo aver votato a favore della linea Draghi si è smarcato in tempo; Fratoianni e Bonelli sono gli unici ad aver votato sempre contro l’invio di armi per cercare la pace in Ucraina, mentre laè stata premiata perché unico grande partito all’opposizione (vera o presunta che sia), ma soprattutto per le sue idee espresse senza mezzi termini in passato. È il primo ottobre del 2014 quando alla Cameraparlava così all’indell’intervento russo in Crimea: “Sono sconcertata dalla leggerezza con la quale l’Ue affronta le relazioni ...

