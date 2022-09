Giorgia Meloni: "Con la Lega lavoriamo, le cose vanno bene" (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Una netta e severa sconfessione dei 'referendum' imposti dalla Russia e dell'annessione dei territori ucraini che quel voto farsa serve a 'legittimare'. Un'altrettanto netta affermazione del tratto unitario che il governo che verrà intende avere, dopo una campagna elettorale segnata da una "demonizzazione" che ha lasciato il segno, tanto da essere richiamata ancora a una settimana di distanza dal voto. E "con la Lega ci sentiamo continuamente, stiamo lavorando e le cose vanno bene", assicura Giorgia Meloni uscendo da Montecitorio. Il tutto, nel lavorio riservato proprio per metterlo in piedi quel governo, in una fase che, come sempre del resto, si colora dei tatticismi e delle discussioni che accompagnano la trattativa su chi va dove. È un doppio fronte, di quelli da far tremare ... Leggi su agi (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Una netta e severa sconfessione dei 'referendum' imposti dalla Russia e dell'annessione dei territori ucraini che quel voto farsa serve a 'legittimare'. Un'altrettanto netta affermazione del tratto unitario che il governo che verrà intende avere, dopo una campagna elettorale segnata da una "demonizzazione" che ha lasciato il segno, tanto da essere richiamata ancora a una settimana di distanza dal voto. E "con laci sentiamo continuamente, stiamo lavorando e le", assicurauscendo da Montecitorio. Il tutto, nel lavorio riservato proprio per metterlo in piedi quel governo, in una fase che, come sempre del resto, si colora dei tatticismi e delle discussioni che accompagnano la trattativa su chi va dove. È un doppio fronte, di quelli da far tremare ...

