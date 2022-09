Giorgia Meloni avrebbe vinto le elezioni se avessero votato solo i ragazzi da 18 a 24 anni?  

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) La vittoria del centrodestra allepolitiche 2022 è stata, lo sappiamo, il trionfo esclusivamente di Fratelli d’Italia. Il partito diha trainato praticamente dala sua coalizione fino al governo. Ma come sarebbe andata se alle urne si fossero presentatii più giovani? Come si piazzerebbe Fratelli d’Italia se a votare fossero statidella fascia di età che va dai 18 ai 24 anni? Un’analisi di Quorum/Youtrend per Skytg24 lo chiarisce. Con risultati sorprendenti.leseda 18 a 24 anni? Il Movimento 5 Stelle ...