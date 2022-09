Ginevra sbotta contro la vita lussuosa di Giaele: “Uno schiaffo agli italiani, io non ho soldi per pagarmi la benzina alla Lamborghini” (Di venerdì 30 settembre 2022) Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà proprio non si piacciono. La scorsa settimana la Lambo ha accusato la De Donà di non amare suo marito ma solo i suoi soldi. Di tutta risposta quest’ultima ha detto “io faccio shopping con le carte di credito di mio marito, lei con le carte di credito dei suoi genitori“. Messa davanti a questa dichiarazione, Ginevra ha così risposto: “Semplicemente no comment. Non è la verità, io i soldi me li guadagno con il mio lavoro. Prendo il mio stipendio da dipendente normale, la Lamborghini non l’ho comprata, ma l’ho ereditata. Tra l’altro non la utilizzo perché non posso permettermelo, consuma un sacco!”. Quando Alfonso Signorini ha rivelato che Giaele De Donà durante i provini gli avrebbe confessato che cambia borsa tutti i ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022)De Donà proprio non si piacciono. La scorsa settimana la Lambo ha accusato la De Donà di non amare suo marito ma solo i suoi. Di tutta risposta quest’ultima ha detto “io faccio shopping con le carte di credito di mio marito, lei con le carte di credito dei suoi genitori“. Messa davanti a questa dichiarazione,ha così risposto: “Semplicemente no comment. Non è la verità, io ime li guadagno con il mio lavoro. Prendo il mio stipendio da dipendente normale, lanon l’ho comprata, ma l’ho ereditata. Tra l’altro non la utilizzo perché non posso permettermelo, consuma un sacco!”. Quando Alfonso Signorini ha rivelato cheDe Donà durante i provini gli avrebbe confessato che cambia borsa tutti i ...

BITCHYFit : Ginevra sbotta contro la vita lussuola di Giaele: “Uno schiaffo agli italiani, io non ho soldi per pagarmi la benzi… - PilloniErika : @007Itali Ad ogni azione corrisponde una reazione, ma t senti i discorsi che fai, Ginevra nn s è permessa d giudica… - Giorgia11985156 : preferisco una ginevra che sbotta in faccia in modi sbagliati che un gruppo in tavola che parlano di un uomo che è… - Angelic33331331 : Oggettivamente Gioele ha una cazzo di ossessione... Ginevra continua a fare la sua vita parla di cose importanti e… - Valenti14365764 : @isabenanti Allora ragazzi Antonella ha sbottato contro Pamela senza neanche rivolgersi la parola è la preferita ad… -