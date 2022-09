Ginevra Lamborghini: “Famiglia ricca? Ho uno stipendio normale da 1250 euro” (Di venerdì 30 settembre 2022) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri sera, giovedì 29 settembre, è emerso che tra i concorrenti iniziano a esserci screzi ed antipatie. In particolar modo, è ormai evidente che tra Ginevra Lamborghini e Sofia Giaele De Donà non scorra buon sangue. Le due hanno litigato in settimana e hanno continuato a farlo in diretta su Canale 5. L’argomento di punta? I soldi. Poi dopo la puntata, nella notte, Ginevra si è confidata con Nikita Pelizon. GF Vip 7, Ginevra scoppia in lacrime Post puntata, Ginevra non ha evidentemente apprezzato che la sua amica Nikita abbia abbracciato Giaele, complimentandosi con lei per la nomination. Poi, durante la notte, la Lamborghini ha avuto un momento di cedimento, si è isolata ed è scoppiata a piangere. La Pelizon è corsa ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 settembre 2022) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri sera, giovedì 29 settembre, è emerso che tra i concorrenti iniziano a esserci screzi ed antipatie. In particolar modo, è ormai evidente che trae Sofia Giaele De Donà non scorra buon sangue. Le due hanno litigato in settimana e hanno continuato a farlo in diretta su Canale 5. L’argomento di punta? I soldi. Poi dopo la puntata, nella notte,si è confidata con Nikita Pelizon. GF Vip 7,scoppia in lacrime Post puntata,non ha evidentemente apprezzato che la sua amica Nikita abbia abbracciato Giaele, complimentandosi con lei per la nomination. Poi, durante la notte, laha avuto un momento di cedimento, si è isolata ed è scoppiata a piangere. La Pelizon è corsa ...

