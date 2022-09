Ginevra Lamborghini dice di guadagnare 1200 euro al mese ma le foto sui social svelano altro (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 29 settembre, il capitolo “soldi” e famiglie con un certo nome, conto in banca e molto altro, è stato più volte toccato. Tanto che alla fine Ginevra Lamborghini, che viene etichettata come quella che spende i soldi con le carte di credito di mamma e papà ci ha tenuto a precisare che le cose stanno in modo diverso. Lei non è una ricca ereditiera, o meglio, la sua Lamborghini l’ha ereditata ma neppure la guida, visto che non si potrebbe permettere di pagare l’assicurazione e la benzina per il pieno. Le parole di Ginevra hanno subito destato scalpore, nessuno sembra crederci. Eppure va detto, che dai social, non traspare il racconto di una vita piena di lussi per Ginevra anche se da ieri sera, la sua foto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 29 settembre, il capitolo “soldi” e famiglie con un certo nome, conto in banca e molto, è stato più volte toccato. Tanto che alla fine, che viene etichettata come quella che spende i soldi con le carte di credito di mamma e papà ci ha tenuto a precisare che le cose stanno in modo diverso. Lei non è una ricca ereditiera, o meglio, la sual’ha ereditata ma neppure la guida, visto che non si potrebbe permettere di pagare l’assicurazione e la benzina per il pieno. Le parole dihanno subito destato scalpore, nessuno sembra crederci. Eppure va detto, che dai, non traspare il racconto di una vita piena di lussi peranche se da ieri sera, la sua...

