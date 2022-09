GIGABYTE | presentate le nuove schede madri AORUS Z790

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 30 settembre 2022)presenta le. Nate per CPU Intel Core di 13a generazione, con design di alimentazione digitale VRM a 20+1+2 fasi, con configurazione da leader, che offre prestazioni estreme e semplicità d’usoTECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader digrafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi legaming. Questesono state progettate esclusivamente per gli ultimi processori Intel Core di 13 a generazione. Dettagli delledi ...