Giansanti | ‘Investire su scienza per nuovo modello di agricoltura’

"Confagricoltura ritiene che si debbano concentrare le forze e le risorse nella direzione che porta ad un maggior benessere dei cittadini, dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Se la popolazione mondiale aumenta, è evidente che le sfide a cui vengono chiamati gli agricoltori sono ai limiti dell'impossibile. Produrre di più preservando al contempo le risorse naturali è tutt'altro che semplice. Si tratta quindi di un processo di cambiamento che va accompagnato, non solamente con norme che vietano o limitano, ma anche con norme che agevolino l'attività degli agricoltori". Lo ha detto Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura, invitato a prendere parte al confronto "Agricoltura in prospettiva", l'evento organizzato da Syngenta in occasione della sesta edizione del Mantova Food & Science Festival, la rassegna di divulgazione scientifica di ...

"Inoltre, riteniamo sia fondamentale guardare sempre di più alla scienza e alla ricerca - ha continuato Giansanti - Per troppi anni non abbiamo rafforzato a sufficienza le attività scientifiche e di ..."