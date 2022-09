GfVip, erezione-gate in diretta tv. La battuta di Alfonso Signorini stupisce il pubblico (Di venerdì 30 settembre 2022) Durante l’ultima puntata in diretta su Canale 5 del GF Vip, Alfonso Signorini non si è sottratto dal fare battute su un episodio che ha interessato Edoardo Donnamaria poco prima della diretta. LEGGI ANCHE: — GF Vip, è successo a Marco Bellavia nella notte: commenti feroci da parte degli spettatori. Saranno presi provvedimenti? Edoardo, infatti, ha avuto una evidente reazione fisica mentre era a letto a chiacchierare con Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi. Così, ad inizio puntata, Alfonso Signorini l’ha salutato e gli ha chiesto se questa volta poteva alzarsi in piedi, visto che nel pomeriggio non poteva farlo… “A parte l’erezione di Edoardo”, l’ha davvero detto alle 22.15. Alfonso ormai totalmente fuori controllo” ha twittato un utente. ... Leggi su funweek (Di venerdì 30 settembre 2022) Durante l’ultima puntata insu Canale 5 del GF Vip,non si è sottratto dal fare battute su un episodio che ha interessato Edoardo Donnamaria poco prima della. LEGGI ANCHE: — GF Vip, è successo a Marco Bellavia nella notte: commenti feroci da parte degli spettatori. Saranno presi provvedimenti? Edoardo, infatti, ha avuto una evidente reazione fisica mentre era a letto a chiacchierare con Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi. Così, ad inizio puntata,l’ha salutato e gli ha chiesto se questa volta poteva alzarsi in piedi, visto che nel pomeriggio non poteva farlo… “A parte l’di Edoardo”, l’ha davvero detto alle 22.15.ormai totalmente fuori controllo” ha twittato un utente. ...

PostMagoneh : Ma io non tanto scioccata dall’erezione di Edoardo quanto un po’ basita del suo appoggio ad Elenoir, amo chi te l’ha chiesto #GFvip - Ilsuperbo89 : Più importante redarguire un povero cristo che ha avuto una spontanea Erezione. Quello è da condannare, non chi ti… - iaiapigna : RT @fregandomene: L’erezione gate in diretta nazionale #GFvip - iaiapigna : RT @iamAdriii20: L'erezione di Edoardo questa edizione SURREALISSIMAAA #gfvip - smilemorefor22 : RT @Juntaallimite: io capisco voler combattere lo stigma contro la malattia di Ciacci ed è importante vista l'ignoranza circa l'argomento m… -