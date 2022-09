“GFVip 7”, Ginevra Lamborghini rischia la squalifica? Ecco cos’è successo (Di venerdì 30 settembre 2022) News Tv. “GFVip 7”, Ginevra Lamborghini squalificata? Ecco cos’è successo. Tra le Vippone di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Ginevra Lamborghini, sorellina della ereditiera, influencer e popstar trash Elettra Lamborghini. Nonostante non abbiano rapporti da anni, le due hanno lo stesso caratterino e per questo la bella Ginevra rischierebbe la squalifica dal noto reality di Canale 5. La ragazza si sarebbe lasciata scappare una battuta poco gradita dal pubblico da casa su alcuni suoi coinquilini. Vediamo nel dettaglio le sue parole.



