GF Vip, Marco Bellavia vittima di comportamenti orribili nella Casa, cosa sta succedendo (Di venerdì 30 settembre 2022) Altro giro altra corsa: ieri sera c'è stata una nuova puntata del GF Vip e, contrariamente alle aspettative di tutti, non è stata la storia della ragazza trans e Luca Salatino a dominare la serata. Fuori e dentro la Casa il protagonista, suo malgrado, è stato Marco Bellavia, protagonista di una serie di piacevolissimi siparietti simil-bullisti che stanno facendo impazzire lui ed il pubblico fuori dalla Casa. Tutti contro Marco Bellavia, le frasi violentissime contro il concorrente Ed è di nuovo ora di Hunger games, signori! Il nuovo gioco all'ultimo sangue al GF Vip pare sia far impazzire Marco Bellavia. La sua colpa pare sia essere un individuo troppo pesante: fa discorsi pesanti, è triste, piange di notte. Tutti questi fattori in un mondo ... Leggi su thesocialpost

