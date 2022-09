GF Vip, i concorrenti vergognosi sulle difficoltà di Bellavia. Rossetti: «Non vieni qui a fare psicanalisi gratis». Per la Marconi è ‘patetico’. Elenoire: «Vai alla neurodeliri» – Video (Di venerdì 30 settembre 2022) Marco Bellavia - US Endemol Shine Nonostante la richiesta d’aiuto, fatta ieri sera nella quarta puntata del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia continua ad essere al centro delle feroci critiche dei coinquilini. Terminata la diretta, sono stati in tanti, infatti, a prendersela con l’ex conduttore di Bim Bum Bam, esprimendo nei suoi confronti pareri riprovevoli. Mentre Daniele Del Moro ha specificato che si sente preso per i fondelli ogni volta che parla con Marco perché “dice delle cose che mi fanno senso“, Gegia ci è andata giù ancora più pesante etichettando l’uomo come pazzo e malato. Un pensiero a cui si è opposto soltanto Luca Salatino (“Non se dicono ’ste cose“), ma che è stato articolato anche da Patrizia Rossetti: “Se hai dei problemi stai a casa tua, figlio mio. Non è che qui vieni a fare ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 settembre 2022) Marco- US Endemol Shine Nonostante la richiesta d’aiuto, fatta ieri sera nella quarta puntata del Grande Fratello Vip, Marcocontinua ad essere al centro delle feroci critiche dei coinquilini. Terminata la diretta, sono stati in tanti, infatti, a prendersela con l’ex conduttore di Bim Bum Bam, esprimendo nei suoi confronti pareri riprovevoli. Mentre Daniele Del Moro ha specificato che si sente preso per i fondelli ogni volta che parla con Marco perché “dice delle cose che mi fanno senso“, Gegia ci è andata giù ancora più pesante etichettando l’uomo come pazzo e malato. Un pensiero a cui si è opposto soltanto Luca Salatino (“Non se dicono ’ste cose“), ma che è stato articolato anche da Patrizia: “Se hai dei problemi stai a casa tua, figlio mio. Non è che qui...

GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Grande Fratello Vip 7: altri otto concorrenti in casa #spettacolodaily - DursoAVita1 : Quello è il pubblico del #GFVIP 2.5 milioni 2.7 milioni non farà mai boom come faceva Barbarella con il #gfnip senz… - periodicodaily : Grande Fratello Vip 7: altri otto concorrenti in casa #spettacolodaily - redazionerumors : Le temperature nella Casa del Grande Fratello Vip si sono alzata grazie ad alcune docce bollenti che hanno visto pr… -