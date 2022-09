GF Vip, Giovanni Ciacci in lacrime «Mi chiamavano untore perché sieropositivo». Le dolci parole di Adriana Volpe (Di venerdì 30 settembre 2022) Giovanni Ciacci è il primo concorrente sieropositivo a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e, stasera durante la diretta della quarta puntata, ha raccontato al pubblico e agli altri inquilini la sua storia e il suo dolore. A consolarlo, a sorpresa, in giardino un’elegantissima Adriana Volpe che lo ha supportato con estrema dolcezza. Il regolamento del GF Vip è stato cambiato proprio per lui, sottolinea in puntata Alfonso Signorini: «Era un regolamento del 2000 quando ancora non c’erano tutte le cure di oggi, prima un sieropositivo per ragioni di sicurezza non poteva entrare nella casa». Ciacci è molto emozionato: «HIV non è sinonimo di morte, con la sieropositività, una volta si conviveva adesso si vive e questo va detto a voce alta. Però è un’infenzione, non ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 30 settembre 2022)è il primo concorrentea entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e, stasera durante la diretta della quarta puntata, ha raccontato al pubblico e agli altri inquilini la sua storia e il suo dolore. A consolarlo, a sorpresa, in giardino un’elegantissimache lo ha supportato con estrema dolcezza. Il regolamento del GF Vip è stato cambiato proprio per lui, sottolinea in puntata Alfonso Signorini: «Era un regolamento del 2000 quando ancora non c’erano tutte le cure di oggi, prima unper ragioni di sicurezza non poteva entrare nella casa».è molto emozionato: «HIV non è sinonimo di morte, con la sieropositività, una volta si conviveva adesso si vive e questo va detto a voce alta. Però è un’infenzione, non ...

