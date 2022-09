GF VIP | Giaele e il flirt con Taylor Mega | ‘Con lei c’è stato qualcosa’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022) Grande Fratello Vip. Non si fermano i chiacchiericci all’interno dela casa più spiata d’Itlia. Dopo i rumors sul presunto bacio in sauna tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, l’ultimo vede protagonisti. Cosa sarà successo tra i due? Leggi anche: Grande Fratello Vip 2022, chi è il preferito e chi èeliminato giovedì 29 settembre: nomination e cosa è successo Cosa è successo tra? TraDe Donà c’èun. L’indiscrezione arriva direttamente dalla diretta interessatache al momento è sposata con un ingegnere americano anche se i due vivono in una relazione aperta. In merito al ...