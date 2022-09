“GF Vip”, chi sono i concorrenti che rischiano l’eliminazione (Di venerdì 30 settembre 2022) GF Vip nomination 29 settembre 2022. Chi sarà il primo eliminato della settima stagione? Il pubblico ha votato le proprie preferenze durante la puntata di ieri, giovedì 29 settembre. Il preferito del pubblico è Antonella Fiordelisi, che ha guadagnato l’immunità con altri 10 vipponi. In nomination finiscono Marco Bellavia, Giovanni Ciacci e Giaele De Donà. “GF Vip”, nomination 29 settembre 2022 L'articolo proviene da TvZap. Leggi su tvzap (Di venerdì 30 settembre 2022) GF Vip nomination 29 settembre 2022. Chi sarà il primo eliminato della settima stagione? Il pubblico ha votato le proprie preferenze durante la puntata di ieri, giovedì 29 settembre. Il preferito del pubblico è Antonella Fiordelisi, che ha guadagnato l’immunità con altri 10 vipponi. In nomination finiscono Marco Bellavia, Giovanni Ciacci e Giaele De Donà. “GF Vip”, nomination 29 settembre 2022 L'articolo proviene da TvZap.

LaVeritaWeb : Per Gelmini, Carfagna e Brunetta lo stesso destino toccato a Fini: cancellati. Invece il Cav torna a Palazzo Madama… - blogtivvu : Grande Fratello Vip 7, nominati quarta puntata: chi sarà eliminato? #gfvip - R0Sava : #gfvip TUTTI VIP NELLA CASA UNO PEGGIO DELL'ALTRO MIDISPIACE PER CHI LI PRENDE PER ESEMPIO. LUCA TU NON SEI VI… - StigmabaseD : UniOne : IT — GF Vip, 'in casa ci sono 2 finocchi': bufera, chi l'ha detto: L'accusa è di omofobia per aver usato u… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? -