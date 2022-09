GF VIP, Carolina Marconi contro Sonia Bruganelli: «Ha esagerato con me», cosa ha detto la moglie di Bonolis? Perché Carolina è arrabbiata? Lo sfogo (Di venerdì 30 settembre 2022) Carolina Marconi ieri sera ha avuto un diverbio con Sonia Bruganelli per via di Giaele De Donà. Ma cosa è successo? Leggi anche: GF VIP, Marco Bellavia: «Giovanni Ciacci non uscirà mai per la storia dell’HIV», è scontro nella notte, ecco cosa si sono detti cosa è successo fra Carolina Marconi e Sonia Bruganelli? Giaele... Leggi su donnapop (Di venerdì 30 settembre 2022)ieri sera ha avuto un diverbio conper via di Giaele De Donà. Maè successo? Leggi anche: GF VIP, Marco Bellavia: «Giovanni Ciacci non uscirà mai per la storia dell’HIV», è snella notte, eccosi sono dettiè successo fra? Giaele...

andreastoolbox : #Carolina Marconi fa una rivelazione sul matrimonio di Giaele - blogtivvu : “Hai visto cosa ha fatto Sonia Bruganelli?”, Carolina Marconi vuota il sacco nella notte al GF Vip - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Carolina Marconi e Ginevra Lamborghini contro Giaele De Donà: 'Sei falsa'… - Esticactus1 : @dojagattoo @fioreelenaw Prendi un dizionario per favore. Appunto. Sto programma è una merda per questo. Però fanno… - 361_magazine : Carolina Marconi parla del matrimonio che vorrebbe e parlando con Nikita in cucina le svela qual è il suo sogno -