GF Vip 7 | Signorini preoccupato per Marco Bellavia | “Farà una visita medica | poi decideremo”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Sin dalla sua entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 7,è subito diventato il vippone più criticato e osteggiato dai colleghi, che nell’ultima diretta lo hanno votato in massa, tanto che attualmente si trova al televoto e rischia di uscire. Il motivo, tuttavia, più l’antipatia sembra essere il fatto che il vippone – almeno secondo i suoi colleghi della Casa – avrebbe seri problemi psicologico. Così seri da determinare l’intervento di Alfonso. GF Vip 7, bullismo contro? Dopo la puntata insulti e parole pensati Il gruppo di vipponi sembra aver fatto branco contro l'ex conduttore di Bim Bum Bam e c'è chi parla di bullismo GF Vip 7,...

redazionerumors : Marco Bellavia, concorrente del Grande Fratello Vip, sta chiedendo aiuto in svariate maniere: mentre il pubblico da… - infoitcultura : Gf Vip, Marco Bellavia sotto attacco scoppia in lacrime. La reazione di Signorini: «Valuteremo» - redazionerumors : Gegia ha raccontato della sua relazione d'amore con un certo Mehmet, un'imprenditore turco. I dubbi su questa stori… - AngoloDV : Gf Vip 7, Marco Bellavia è depresso: interviene Signorini #30settembre #gfvip #gfvip7 #alfonsosignorini… - DonnaGlamour : Marco Bellavia: “Sono poco equilibrato”. Signorini: “Il Gf Vip andrà a fondo” -

Nel corso della prima settimana trascorsa al Gf, il mental coach milanese aveva iniziato un serrato corteggiamento nei confronti della showgirl sarda che, incalzata da Alfonso, aveva ...Anche gli altri concorrenti del Grande Fratello2022, pur comprendendo le ragioni della ... "Povera, non ha soldi..." Conclusa la puntata con Alfonso, Ginevra è crollata lasciandosi ...Ginevra Lamborghini scoppia in lacrime nella notte: coinquilini preoccupati per lei Anche la quarta puntata del Grande Fratello Vip è stata molto ...visto che buona parte delle dinamiche sulle quali era poggiato il Grande Fratello Vip 6 le innestavano - cosa più unica che rara - loro due. E così, dopo aver confessato ad Alfonso Signorini che Sonia ...