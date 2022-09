Gf Vip 7, Giovanni Ciacci infuriato per la nomination chiede la squalifica di Marco Bellavia: “Vergognati, è grazie alla gente come te se ancora c’è discriminazione” (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo essere stato nominato, Giovanni Ciacci è andato su tutte le furie contro Marco Bellavia. Il Vippone si è scagliato contro lo storico conduttore di Bim Bum Bam reo di averlo nominato perché “tanto non uscirà in quanto ha una bella storia da raccontare”. Ciacci si è sentito offeso e toccato nel suo profondo, finendo per accusare Marco: Non voglio assolutamente che passi questo messaggio. Senti, io non ci voglio parlare con te. Per favore fuori, poi ne riparliamo quando c’è tutto il gruppo perché hanno sentito tutti. Ti devi vergognare. Ti devi vergognare per quello che hai detto. Perché è grazie alla gente come te che ancora c’è discriminazione. Vergognati. In ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo essere stato nominato,è andato su tutte le furie contro. Il Vippone si è scagliato contro lo storico conduttore di Bim Bum Bam reo di averlo nominato perché “tanto non uscirà in quanto ha una bella storia da raccontare”.si è sentito offeso e toccato nel suo profondo, finendo per accusare: Non voglio assolutamente che passi questo messaggio. Senti, io non ci voglio parlare con te. Per favore fuori, poi ne riparliamo quando c’è tutto il gruppo perché hanno sentito tutti. Ti devi vergognare. Ti devi vergognare per quello che hai detto. Perché ète chec’è. In ...

