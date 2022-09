Gf Vip 7 | disgustose parole dei Vipponi contro Marco Bellavia | “Non vieni qui a fare psicanalisi gratis | vai alla neuro-deliri”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ieri sera nel corso della quarta puntata del Gf Vip 7, Alfonso Signorini ha affrontato insieme a Giovanni Ciacci il tema dell’HIV, lanciando anche un bel messaggio al pubblico da casa, in particolare ai più giovani sulla prevenzione. Ci auguriamo dopo quanto accaduto a fine puntata nei confronti diche il conduttore presto apra una finestra su quelle che sono le malattie mentali. Diversi inquilini della Casa infatti hanno spesopessime nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam banalizzando la tematica dei disturbi mentali. Un argomento – questo – che meriterebbe maggiore attenzione e considerato ancora un tabù da molti, quasistregua della sieropositività. Negli ultimi giorniè stato completamente isolato dal resto del gruppo, in tanti non ...

IsaeChia : #GfVip 7, disgustose parole dei Vipponi contro Marco Bellavia: 'Non vieni qui a fare psicanalisi gratis, vai alla n… -

... sarebbero i responsabili anche di altri colpi messi a segno in altre lussuose dimore di, ... per la Ecclesione 'il pensiero di quelle personeche frugano in ogni stanza della mia casa, ...Ricky Martin ha sempre respinto le accuse del nipote, bollandole come 'false e'. ... A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sulla vita pubblica e privata deie delle star ...Ieri sera nel corso della quarta puntata del Gf Vip 7, Alfonso Signorini ha affrontato insieme a Giovanni Ciacci il tema dell’HIV, lanciando anche un bel messaggio al pubblico da casa, in particolare ...