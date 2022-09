Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi preferita dal pubblico, scontro acceso tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. I nominati sono… (Di venerdì 30 settembre 2022) Si è appena conclusa la quarta puntata del Gf Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Volpe. All’angolo social, invece, come sempre Giulia Salemi pronta a raccogliere le opinioni degli utenti di Twitter e condividere con i Vipponi, che per la prima volta nella storia del programma hanno la possibilità di scoprire in diretta cosa ne pensano i telespettatori di ciò che accade all’interno della Casa. La quarta puntata del Gf Vip 7 si è aperta con il consueto saluto di Alfonso ai Vipponi, in particolare a Cristina Quaranta, che negli scorsi giorni si è sentita male, facendo preoccupare tutti. Il primo argomento caldo della serata è stata la coppia nascente formata da Pamela Prati e Marco Bellavia. All’interno della Casa sono stati tanti i Vipponi a non credere a questo sentimento nascente: soprattutto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 settembre 2022) Si è appena conclusa la quarta puntata del Gf Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Volpe. All’angolo social, invece, come sempre Giulia Salemi pronta a raccogliere le opinioni degli utenti di Twitter e condividere con i Vipponi, che per la prima volta nella storia del programma hanno la possibilità di scoprire in diretta cosa ne pensano i telespettatori di ciò che accade all’interno della Casa. La quarta puntata del Gf Vip 7 si è aperta con il consueto saluto di Alfonso ai Vipponi, in particolare a Cristina Quaranta, che negli scorsi giorni si è sentita male, facendo preoccupare tutti. Il primo argomento caldo della serata è stata la coppia nascente formata da Pamela Prati e Marco Bellavia. All’interno della Casa sono stati tanti i Vipponi a non credere a questo sentimento nascente: soprattutto ...

