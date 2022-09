Germania, Caro energia: il Norimberga non potrà giocare dopo le 21 (Di venerdì 30 settembre 2022) Cambiamenti anche in Germania a causa dell’aumento dei costi dell’energia elettrica. Il consiglio comunale di Norimberga ha stabilito che, l’uso dei riflettori allo stadio Max Morlock non sarà consentito oltre le ore 21. Ecco perché, la squadra che milita nella seconda divisione tedesca, non potrà giocare più gare serali. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Cambiamenti anche ina causa dell’aumento dei costi dell’elettrica. Il consiglio comunale diha stabilito che, l’uso dei riflettori allo stadio Max Morlock non sarà consentito oltre le ore 21. Ecco perché, la squadra che milita nella seconda divisione tedesca, nonpiù gare serali. SportFace.

giorgio_gori : Tendiamo a dimenticare quant’è indebitato e fragile il nostro Stato. Poi la realtà ce lo ricorda. La Germania può s… - ladyonorato : La Germania sta sprofondando e non può aspettare i balletti di Bruxelles. Ha incassato a testa bassa il colpo a… - fattoquotidiano : Caro bollette, Conte: “Il futuro governo litiga sulle poltrone, mentre la Germania ha stanziato 200 miliardi. Serve… - ACasperia : RT @giorgio_gori: Tendiamo a dimenticare quant’è indebitato e fragile il nostro Stato. Poi la realtà ce lo ricorda. La Germania può stanzia… - AntonioCampo4 : RT @fcancellato: Ok, la Germania è cattiva perché spende 200 mld per difendersi dal caro bollette. Ma il problema è che noi non possiamo fa… -