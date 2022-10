Genova, stop al concerto di Niko Pandetta: “Inneggia alla mafia nelle canzoni” (Di venerdì 30 settembre 2022) Il trapper doveva esibirsi al Crazy Bull: la questura ha imposto una serie di condizioni, la titolare ha rinunciato Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 30 settembre 2022) Il trapper doveva esibirsi al Crazy Bull: la questura ha imposto una serie di condizioni, la titolare ha rinunciato

Venice_Mariposa : @GnocchiGene Ti hanno pagato i Benetton per la disonestá intellettuale? Il nulla? Il decreto Genova, lo sblocca can… - Sun_Moon_13 : RT @telecitynews24: ??ANCHE A GENOVA, DA DOMANI VIA LA MASCHERINA OBBLIGATORIA SUI BUS?? Stop anche alla 'catenella' anti-Covid19?? https://… - telecitynews24 : ??ANCHE A GENOVA, DA DOMANI VIA LA MASCHERINA OBBLIGATORIA SUI BUS?? Stop anche alla 'catenella' anti-Covid19??… - StefanoMadedd18 : Sempre Resistenza, STOP Putin. Genova - Stop_SelfInjury : RT @FrancoFracassi1: Prossime date: - 22 ottob. ore 18:00 #albino (BG) - Agriturismo Montecura - 6 novemb. ore 17:00 #firenze - CdP Galluzz… -