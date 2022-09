Genova, incendio nella notte al Pronto Soccorso del San Martino: evacuati venti pazienti. Nessun ferito (Di venerdì 30 settembre 2022) L’allarme è rientrato intorno alle 4:30 e l’ospedale ha rirpeso la piena operatività nelle emergenze Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 30 settembre 2022) L’allarme è rientrato intorno alle 4:30 e l’ospedale ha rirpeso la piena operatività nelle emergenze

