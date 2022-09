Gegia sta mentendo su Mehmet? Dai social alcuni indizi sul fidanzato turco della vippona (Di venerdì 30 settembre 2022) Popolo di twitter più che scatenato intorno a questa storia, quella che vede protagonista Gegia. La pugliese, nella casa del Grande Fratello VIP 7 ha raccontato di aver conosciuto, dopo oltre 11 anni di vita sentimentale vuota, un uomo che le ha cambiato la vita. E ieri sera, il volto del famoso Mehmet, il turco che ha conquistato il cuore di Gegia, è stato mostrato. Gegia ha delle foto che ha lasciato agli autori del Grande Fratello VIP 7 e ha spiegato che si sono spesso sentiti da aprile ad agosto e che lui, prima che iniziasse il gioco, ha dichiarato il suo amore. Gegia è così innamorata da aver imparato anche alcune frasi in turco che ieri ha recitato in diretta davanti a tutti, dichiarando il suo amore per Mehmet. “Voi non ci credete perchè io ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Popolo di twitter più che scatenato intorno a questa storia, quella che vede protagonista. La pugliese, nella casa del Grande Fratello VIP 7 ha raccontato di aver conosciuto, dopo oltre 11 anni di vita sentimentale vuota, un uomo che le ha cambiato la vita. E ieri sera, il volto del famoso, ilche ha conquistato il cuore di, è stato mostrato.ha delle foto che ha lasciato agli autori del Grande Fratello VIP 7 e ha spiegato che si sono spesso sentiti da aprile ad agosto e che lui, prima che iniziasse il gioco, ha dichiarato il suo amore.è così innamorata da aver imparato anche alcune frasi inche ieri ha recitato in diretta davanti a tutti, dichiarando il suo amore per. “Voi non ci credete perchè io ...

SocialyMood : RT @Iperborea_: Gegia: Io comunque l'ho aiutato... Luca: Ma che state a dì, ao. Tutti a dì sta a piagne, sta a piagne, come fosse un trofeo… - SaraFakir16 : RT @Iperborea_: Gegia: Io comunque l'ho aiutato... Luca: Ma che state a dì, ao. Tutti a dì sta a piagne, sta a piagne, come fosse un trofeo… - and_we_go : RT @sisonokevin: Gegia: “Io comunque l’ho aiutato...” Luca: “Ma che state a dì, ao. Tutti a dì sta a piagnè, sta a piagne, come fosse un t… - Clalblanca : RT @Iperborea_: Gegia: Io comunque l'ho aiutato... Luca: Ma che state a dì, ao. Tutti a dì sta a piagne, sta a piagne, come fosse un trofeo… - _britneytears : RT @Iperborea_: Gegia: Io comunque l'ho aiutato... Luca: Ma che state a dì, ao. Tutti a dì sta a piagne, sta a piagne, come fosse un trofeo… -