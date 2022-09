Gegia, Elenoire e Patrizia contro Marco: “Pazzo, malato, da psichiatria” (Di venerdì 30 settembre 2022) Entrato euforico e pieno di allegria, nel corso dei giorni Marco Bellavia è stato isolato dal resto dei gieffini, che hanno dichiarato di avere dubbi nei suoi confronti. C’è chi trova i suoi comportamenti ‘poco limpidi’, chi pensa che stia prendendo in giro Pamela Prati e chi lo trova ‘strano’. Il conduttore di Bim Bum Bam ha cercato un appoggio, ma non l’ha ricevuto da nessuno, nemmeno da Gegia, che dorme con lui. Per due notti Bellavia ha pianto e neanche questo ha fatto cambiare idea ai vipponi, che hanno fatto branco contro di lui, arrivando a nominarlo in massa. L’appello di Alfonso Signorini non è servito a niente, perché ieri notte dopo la puntata diversi concorrenti hanno vomitato cattiverie nei confronti di Marco. Gegia, Daniele, Elenoire e Patrizia ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022) Entrato euforico e pieno di allegria, nel corso dei giorniBellavia è stato isolato dal resto dei gieffini, che hanno dichiarato di avere dubbi nei suoi confronti. C’è chi trova i suoi comportamenti ‘poco limpidi’, chi pensa che stia prendendo in giro Pamela Prati e chi lo trova ‘strano’. Il conduttore di Bim Bum Bam ha cercato un appoggio, ma non l’ha ricevuto da nessuno, nemmeno da, che dorme con lui. Per due notti Bellavia ha pianto e neanche questo ha fatto cambiare idea ai vipponi, che hanno fatto brancodi lui, arrivando a nominarlo in massa. L’appello di Alfonso Signorini non è servito a niente, perché ieri notte dopo la puntata diversi concorrenti hanno vomitato cattiverie nei confronti di, Daniele,...

