Gazzetta: Napoli-Torino, Raspadori centrale del tridente di attacco o alle spalle di Simeone (Di venerdì 30 settembre 2022) Secondo la Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori è favorito su Giovanni Simeone per una maglia da titolare in attacco, domani, in occasione di Napoli-Torino. Spalletti vuole “sfruttare il magic moment del numero 10 della Nazionale”. Raspadori potrebbe essere utilizzato o come centrale di attacco, nel 4-3-3, o come trequartista in caso di passaggio al 4-2-3-1. Il tecnico non ha avuto molti giorni a disposizione per preparare la gara, scrive la rosea. Dunque è lecito aspettarsi che il modulo sia sempre il 4-3-3, quello in cui i suoi uomini si trovano più a loro agio. “E allora, contro una squadra come quella granata che aggredisce alta, la prima ipotesi potrebbe essere uscire dalla pressione con il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Secondo ladello Sport, Giacomoè favorito su Giovanniper una maglia da titolare in, domani, in occasione di. Sptti vuole “sfruttare il magic moment del numero 10 della Nazionale”.potrebbe essere utilizzato o comedi, nel 4-3-3, o come trequartista in caso di passaggio al 4-2-3-1. Il tecnico non ha avuto molti giorni a disposizione per preparare la gara, scrive la rosea. Dunque è lecito aspettarsi che il modulo sia sempre il 4-3-3, quello in cui i suoi uomini si trovano più a loro agio. “E allora, contro una squadra come quella granata che aggredisce alta, la prima ipotesi potrebbe essere uscire dalla pressione con il ...

