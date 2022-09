Gazzetta: gli staff del mercato contano quanto un buon allenatore. Così si pescano tesori come Kwara (Di venerdì 30 settembre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport Franco Arturi mette il lavoro dei direttori sportivi e dei loro staff alla pari con quello dei buoni allenatori. Il caso Napoli è uno di quelli citati come esempio per dimostrare la teoria. Solo con ottimi staff che si occupano di mercato si scovano talenti come Kvara. Ma il tifoso è un conservatore sentimentale, spesso non lo capisce. “Non parliamo del Napoli, abbandonato in massa dai pilastri Insigne, Koulibaly e Mertens: tutti “piezz’e core”, la mezza classifica era già nel terrore di ogni tifoso”. “Il tifoso medio è un conservatore sentimentale, per Così dire. Se ha davanti agli occhi un campione, tende a escludere che se ne possa fare a meno senza compromettere amore e risultati”. Eppure non è Così, e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Sulladello Sport Franco Arturi mette il lavoro dei direttori sportivi e dei loroalla pari con quello deii allenatori. Il caso Napoli è uno di quelli citatiesempio per dimostrare la teoria. Solo con ottimiche si occupano disi scovano talentiKvara. Ma il tifoso è un conservatore sentimentale, spesso non lo capisce. “Non parliamo del Napoli, abbandonato in massa dai pilastri Insigne, Koulibaly e Mertens: tutti “piezz’e core”, la mezza classifica era già nel terrore di ogni tifoso”. “Il tifoso medio è un conservatore sentimentale, perdire. Se ha davanti agli occhi un campione, tende a escludere che se ne possa fare a meno senza compromettere amore e risultati”. Eppure non è, e ...

