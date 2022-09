Gaffe per Eros Ramazzotti, il commento della figlia Aurora lascia tutti senza parole (Di venerdì 30 settembre 2022) I Ramazzotti continuano ad essere protagonisti dell’attenzione dei media, ma questa volta a seguito di una piccola Gaffe fatta dal cantante Eros e commentata proprio alla figlia Aurora. Sono state delle settimane davvero molto intense quelle vissute da Aurora Ramazzotti e della sua famiglia, soprattutto nel momento in cui il gossip sulla gravidanza si è diffuso a macchia d’olio ancor prima che la giovane artista decidesse di confermare la dolce attesa del primo. La notizia, ovviamente, ha riempito il cuore di gioia sia per Michelle Hunziker che per Eros Ramazotti, ma il cantante nel corso delle ultime ore si è reso protagonista della cronaca rosa per via di una piccola Gaffe che si è ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 settembre 2022) Icontinuano ad essere protagonisti dell’attenzione dei media, ma questa volta a seguito di una piccolafatta dal cantantee commentata proprio alla. Sono state delle settimane davvero molto intense quelle vissute dasua famiglia, soprattutto nel momento in cui il gossip sulla gravidanza si è diffuso a macchia d’olio ancor prima che la giovane artista decidesse di confermare la dolce attesa del primo. La notizia, ovviamente, ha riempito il cuore di gioia sia per Michelle Hunziker che perRamazotti, ma il cantante nel corso delle ultime ore si è reso protagonistacronaca rosa per via di una piccolache si è ...

marcusgolds10 : @lenuccia82 Succede spesso anche a me, per non fare gaffe, quando dimentico gli occhiali…?????? - Euristic3000 : RT @ImolaOggi: SIAMO IN QUESTE MANI... La nuova gaffe di Biden: “Dov’è Jackie Walorski?”. Ma la deputata repubblicana è morta ad agosto. La… - lucimicia2 : @TizianaAnelli1 @Estreghetto Ma noooo! Sono frasi finte fatte per gioco su Twitter, è da qualche giorno che girano.… - MariaVergineD : @robertosaviano Cosa è avvenuto prima dell'intervento delle forze dell'ordine? Da parte di chi sono iniziate le vio… - QPeriscopica : RT @ImolaOggi: SIAMO IN QUESTE MANI... La nuova gaffe di Biden: “Dov’è Jackie Walorski?”. Ma la deputata repubblicana è morta ad agosto. La… -