Francia, Kamara: lesione ai legamenti del ginocchio, niente Mondiale (Di venerdì 30 settembre 2022) Boubacar Kamara dovrà dire addio al sogno di giocare la Coppa del Mondo a causa di una lesione ai legamenti del ginocchio. Il centrocampista francese si è infortunato mentre giocava per l’Aston Villa nella sfida vinta per 1-0 contro il Southampton, prima della pausa nazionali. Il manager del giocatore, Gerrard, ha ammesso che Kamara sarà fuori fino a dopo il Mondiale, e che è “un duro colpo” per lui e la squadra. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Boubacardovrà dire addio al sogno di giocare la Coppa del Mondo a causa di unaaidel. Il centrocampista francese si è infortunato mentre giocava per l’Aston Villa nella sfida vinta per 1-0 contro il Southampton, prima della pausa nazionali. Il manager del giocatore, Gerrard, ha ammesso chesarà fuori fino a dopo il, e che è “un duro colpo” per lui e la squadra. SportFace.

