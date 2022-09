Francesco Totti, ultim’ora devastante: arriva la richiesta shock (Di venerdì 30 settembre 2022) . La vicenda che ha sconvolto l’estate italiana si arricchisce di dettagli folli. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno sconvolto l’estate degli italiani: i due hanno formato per anni una delle coppie più amate del Paese. Sembravano indistruttibili, ma è invece arrivata la rottura clamorosa. La vicenda della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) . La vicenda che ha sconvolto l’estate italiana si arricchisce di dettagli folli.e Ilary Blasi hanno sconvolto l’estate degli italiani: i due hanno formato per anni una delle coppie più amate del Paese. Sembravano indistruttibili, ma è inveceta la rottura clamorosa. La vicenda della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

UEFAcom_it : ?????????? ?????????? ?????? Festeggiamo il compleanno di Francesco Totti gustandoci tutti i suoi gol in #UCL con la maglia del… - Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti?? ???? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione… - UEFAcom_it : ???? Francesco Totti è __________ ?? #UCL | @OfficialASRoma - Una_Gioia_Mai : Quel pezzente di Francesco Totti che offre 0 per il mantenimento di Ilary Blasi (ci potrebbe stare) e addirittura €… - direpuntoit : #IlaryBlasi e Francesco #Totti, l'accordo è lontano: continua lo scontro su Rolex e borse firmate. -