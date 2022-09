Francesco Totti e Ilary Blasi: non si trova l’accordo per incomprensioni economiche (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilary Blasi sembra abbia rifiutato tutte le proposte di Francesco Totti, anche quelle economiche abbastanza generose, riguardanti il loro patrimonio. Sarà per Noemi o, a quanto pare, a compromettere la situazione sia stata l’ intervista che il calciatore ha rilasciato al Corriere della sera, zeppa di accuse rivolte alla moglie. I rispettivi legali sono entrambi fermi sulle loro posizioni, dunque la battaglia si sposterà in tribunale. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Totti e Blasi: Paola Ferrari sgancia la bomba sull’inizio della crisi La Ferrari alla Vita in Diretta svela alcuni retroscena, ancora inediti fino a quel punto, sull’origine della crisi coniugale fra Totti e Blasi ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 settembre 2022)sembra abbia rifiutato tutte le proposte di, anche quelleabbastanza generose, riguardanti il loro patrimonio. Sarà per Noemi o, a quanto pare, a compromettere la situazione sia stata l’ intervista che il calciatore ha rilasciato al Corriere della sera, zeppa di accuse rivolte alla moglie. I rispettivi legali sono entrambi fermi sulle loro posizioni, dunque la battaglia si sposterà in tribunale. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…: Paola Ferrari sgancia la bomba sull’inizio della crisi La Ferrari alla Vita in Diretta svela alcuni retroscena, ancora inediti fino a quel punto, sull’origine della crisi coniugale fra...

