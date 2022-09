Francesco Facchinetti: “Si stanno ricoprendo di ridicolo…” | Il durissimo sfogo nei confronti dei colleghi (Di venerdì 30 settembre 2022) Francesco Facchinetti non è riuscito a trattenersi: il conduttore ha condiviso un duro sfogo sui social network senza mezzi termini. Francesco Facchinetti è ormai noto per gli sfoghi che condivide sui social network. Il conduttore, molto popolare sul web, è sempre pronto a dire la sua senza mezzi termini. Nelle scorse ore si è espresso riguardo i risultati delle elezioni. Francesco Facchinetti (fonte web) 29.09.2022-topicnews.itFiglio di Roby Facchinetti, tastierista e cantante dei Pooh, Francesco Facchinetti ha seguito le orme del padre entrando a far parte del mondo dello spettacolo nei primi anni duemila. Ha esordito con il nome d’arte DJ Francesco e la pubblicazione del singolo “La ... Leggi su topicnews (Di venerdì 30 settembre 2022)non è riuscito a trattenersi: il conduttore ha condiviso un durosui social network senza mezzi termini.è ormai noto per gli sfoghi che condivide sui social network. Il conduttore, molto popolare sul web, è sempre pronto a dire la sua senza mezzi termini. Nelle scorse ore si è espresso riguardo i risultati delle elezioni.(fonte web) 29.09.2022-topicnews.itFiglio di Roby, tastierista e cantante dei Pooh,ha seguito le orme del padre entrando a far parte del mondo dello spettacolo nei primi anni duemila. Ha esordito con il nome d’arte DJe la pubblicazione del singolo “La ...

VincenzoMatron7 : Francesco Facchinetti sulla vittoria di Giorgia Meloni: “Pd partito inut... - Ado06408275 : RT @tempoweb: 'Non sapete un c***o' Facchinetti furioso sul caso Meloni: lezione alla collega Michielin #29settembre - ariolele : RT @SecolodItalia1: Francesco Facchinetti silenzia i vip “rossi”: «Il Pd è un partito inutile, non ha fatto nulla» - dilio_bianchi : RT @SecolodItalia1: Francesco Facchinetti silenzia i vip “rossi”: «Il Pd è un partito inutile, non ha fatto nulla» - BerniniFabio : Francesco Facchinetti contro i Maneskin: 'Siete ridicoli. Resistenza? Non sapete nemmeno cos'è' -