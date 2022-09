Francesco Bagnaia, adesso o (forse) mai più: Ducati sul filo (Di venerdì 30 settembre 2022) Una rimonta straordinaria e impronosticabile verso la vetta della classifica. La scalata di Francesco Bagnaia degli ultimi mesi è incredibile e ha portato il forte pilota di Ducati a giocarsi punto a punto il Motomondiale 2022 con il duo composto da Fabio Quartararo e Aleix Espargarò che, prima della grande sosta, sembrava ormai inarrivabile, con il francese grande favorito per bissare il titolo. La caduta nel Gran Premio di Giappone ha rovinato, però, il magic moment del piemontese che è piombato a meno diciotto dal primato. In Thailandia l’italiano di Borgo Panigale dovrà attaccare, seppur con estrema intelligenza, cercando di rosicchiare il più possibile. Un altro passo falso, d’altronde, potrebbe costare una stagione intera. Le parole di Francesco Bagnaia in vista del Gran Premio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Una rimonta straordinaria e impronosticabile verso la vetta della classifica. La scalata didegli ultimi mesi è incredibile e ha portato il forte pilota dia giocarsi punto a punto il Motomondiale 2022 con il duo composto da Fabio Quartararo e Aleix Espargarò che, prima della grande sosta, sembrava ormai inarrivabile, con il francese grande favorito per bissare il titolo. La caduta nel Gran Premio di Giappone ha rovinato, però, il magic moment del piemontese che è piombato a meno diciotto dal primato. In Thailandia l’italiano di Borgo Panigale dovrà attaccare, seppur con estrema intelligenza, cercando di rosicchiare il più possibile. Un altro passo falso, d’altronde, potrebbe costare una stagione intera. Le parole diin vista del Gran Premio di ...

