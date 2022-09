FOTO: Robert Roode, assente da mesi dagli show, sottoposto ad intervento chirurgico (Di venerdì 30 settembre 2022) Robert Roode non combatte un match dallo scorso giugno e in molti credevano che con l’avvento di Triple H al comando creativo per lui potesse esserci un rilancio, invece non l’abbiamo più visto in tv. I motivi dietro la sua assenza appaiono adesso più chiari dopo un post dell’atleta su Instagram, una FOTO scattata da un lettino di una clinica. intervento ok Il ritorno sul ring appare abbastanza lontano per Roode, il quale dovrebbe essersi sottoposto ad un intervento chirurgico nei giorni scorsi e adesso è tornato a casa per iniziare il suo recupero. Tutto ciò lo evinciamo dal suo ultimo post su Instagram con cui ha ringraziato la clinica ortopedica di Birmingham, in Alabama, e l’equipe medica che si è presa cura di lui, specializzata negli ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 30 settembre 2022)non combatte un match dallo scorso giugno e in molti credevano che con l’avvento di Triple H al comando creativo per lui potesse esserci un rilancio, invece non l’abbiamo più visto in tv. I motivi dietro la sua assenza appaiono adesso più chiari dopo un post dell’atleta su Instagram, unascattata da un lettino di una clinica.ok Il ritorno sul ring appare abbastanza lontano per, il quale dovrebbe essersiad unnei giorni scorsi e adesso è tornato a casa per iniziare il suo recupero. Tutto ciò lo evinciamo dal suo ultimo post su Instagram con cui ha ringraziato la clinica ortopedica di Birmingham, in Alabama, e l’equipe medica che si è presa cura di lui, specializzata negli ...

