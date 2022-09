Forza Italia, nuove adesioni: a Vitulano c’è Fabio Mortaruolo (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFabio Mortaruolo, agronomo e impegnato nel settore dell’agricoltura, aderisce a Forza Italia. Contestualmente gli è stato assegnato l’incarico di Responsabile del settore Fondi Comunitari di Forza Italia. “Le competenze di Fabio Mortaruolo ci offrono un contributo significativo all’interno del partito. Tante sono le richieste che riceviamo da parte di varie espressioni del territorio pronte ad affiancarci nel nuovo corso di Forza Italia.” Così il Commissario provinciale di Forza Italia, l’On.le Francesco Maria Rubano L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, agronomo e impegnato nel settore dell’agricoltura, aderisce a. Contestualmente gli è stato assegnato l’incarico di Responsabile del settore Fondi Comunitari di. “Le competenze dici offrono un contributo significativo all’interno del partito. Tante sono le richieste che riceviamo da parte di varie espressioni del territorio pronte ad affiancarci nel nuovo corso di.” Così il Commissario provinciale di, l’On.le Francesco Maria Rubano L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CarloCalenda : Come era prevedibile l’obiettivo di Salvini è fare opposizione alla Meloni. Lo farà sui posti, sulle pensioni, sul… - CarloCalenda : Impossibile un governo di unità nazionale. All’Italia serve una forza centrale, liberale e riformista per evitare l… - AnnalisaChirico : Con un maxi piano di aiuti da 200 mld la Germania, dopo Francia e Uk, interviene massicciamente per sostenere famig… - pavafrav : RT @Zerovirgola2: Lara Comi, imputata per truffa, eletta in Parlamento Forza Italia, una garanzia ??? Ricordiamola in un acceso dibattito… - MASKIOANGIOINO1 : RT @Zerovirgola2: Lara Comi, imputata per truffa, eletta in Parlamento Forza Italia, una garanzia ??? Ricordiamola in un acceso dibattito… -